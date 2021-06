Dybala torna in forma a Miami: su Allegri e il rinnovo…

Dybala torna in forma – Paulo Dybala lavora duramente per tornare al suo livello. Dopo una stagione tormentata l’argentino vuole ricominciare a incidere davvero sulle sorti bianconere, riportando la Juve in vetta e facendola tornare protagonista in Italia e in Europa.

Serve il piede del numero 10, la sua genialità, il suo tocco. Max Allegri lo sa bene ed ecco perché i discorsi rinnovo, dopo l’addio di Fabio Paratici, sono ripresi seppur non entrati nel vivo.

Dybala torna in forma, allenamenti mirati a Miami

Il club bianconero vuole parlare con la Joya e riportarlo al centro del progetto, pur con un’offerta non troppo onerosa, perché le casse del club impongono questo. La sensazione è che non si andrà molto oltre i 10 milioni di euro già offerti a lui negli scorsi mesi, lui che intanto a Miami prova a tornare al top.

Poi, da qui al ritiro, ci sarà tempo per parlare di rinnovo, per allungare il contratto in scadenza nel 2022. Ma prima di tutto conta tornare al meglio a Torino, per Allegri e per la Juve è fondamentale.

allegri-dybala

