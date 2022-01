Ecco chi è Zakaria, il nuovo centrocampista Juve

Ecco chi è Zakaria – Denis Zakaria sembra davvero a un passo dalla Juve. Lo svizzero classe 1996, in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach, potrebbe essere proprio il pezzo mancante della rosa bianconera, già rinforzatasi con l’arrivo a sorpresa di Dusan Vlahovic.

In attesa dei prossimi sviluppi di mercato, a tracciare un ritratto del centrocampista è La Gazzetta dello Sport, che nelle pagelle di Italia-Svizzera 1-1, la partita che di fatto ha mandato gli azzurri allo spareggio mondiale, aveva parlato di lui scrivendo: “Tanta sostanza, verticalità, fisico, molti palloni giocati. Non un finissimo play ma uno di quelli che dal 1′ al 90′ si sente”.

Ecco chi è Zakaria, nuovo centrocampista Juve

“Gambe lunghe, mediano da 191 cm che sa strappare, occhio attento per rubare palla, la sua specialità”: così oggi la rosea, che precisa anche come Zakaria non sia un “lentone”, avendo toccato una punta di velocità di 35,62 km/h in questa stagione. “D’altronde aveva iniziato da attaccante, nelle giovanili del Servette: voleva imitare Samuel Eto’o, il suo idolo. Poi lo hanno posizionato sempre più indietro, non solo a centrocampo”.

Al Borussia, con Marco Rose, il 25enne “non è diventato solo perno di centrocampo, ma l’uomo ovunque. All’occorrenza si piazzava anche più indietro, da difensore centrale, ma pure marcatore di destra in una difesa a tre”. E intanto i paragoni si sprecano: Yann Sommer, portiere della Svizzera e del Borussia, ne ha parlato come “uno che riunisce molte caratteristiche di Platini e Zidane“.

Dal canto suo, Zakaria ha detto: “Sono stato paragonato a Vieira e Pogba, giocatori che rispetto molto e che vedo come modelli. Quando guardo i loro video penso che mi piacerebbe giocare in quel modo”. Non a caso, lo chiamano Krake, polpo, proprio come Pogba.

fonte: ilbianconero.com