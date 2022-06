Ecco qual è il progetto della Juventus su Pogba

La Juventus ha convinto il centrocampista francese Paul Pogba con un quadriennale da 7,5-8 milioni di euro netti a stagione più bonus che gli permetteranno di arrivare in doppia cifra, ma soprattutto con il progetto.

Il progetto della Juventus su Pogba

Paul sarà il centro della Juventus, il simbolo del nuovo corso che nella testa di Allegri così come della proprietà deve essere vincente. Negli estratti pubblicati da “The Athletic” ci sono alcuni scambi tra il francese e Raiola sulla trattativa per il rinnovo: «Stanno bluffando. Come puoi dire a un giocatore che vuoi assolutamente che resti e non offrigli nulla? Mai visto una cosa così». E poi ancora: «Voglio mostrare allo United che hanno commesso un errore ad aspettare a darmi il contratto. E mostrare ad altri club che lo United ha commesso un errore».

La scelta migliore La Juve ha avuto un approccio diverso, dimostrando di essere disposta a fare sacrifici economici ma soprattutto facendolo sentire importante.