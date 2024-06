Euro 2024, sorpresa Fagioli titolare per Italia-Svizzera? 

E se spuntasse Nicolò Fagioli tra i titolarissimi di Italia-Svizzera, gara in programma sabato alle 18.00 per la fase decisiva di Euro 2024? E’ questo lo scenario che starebbe prendendo seriamente corpo nei pensieri e programmi del Ct Luciano Spalletti, consapevole che dovrà necessariamente cambiare qualcosa per non ritrovarsi nelle medesime difficoltà riscontrate nel girone e in particolare contro Spagna e Croazia.

Euro 2024, Fagioli titolare in Italia-Svizzera?

Lo riporta TuttoSport oggi in edicola. Jorginho non ha infatti impressionato nel ruolo di regista in queste prime gare e il commissario tecnico è consapevole che è da lì che dovrà intervenire in mediana. Così dopo aver anche provato e pensato Fagioli titolare per il match contro i croato salvo poi fare dietrofront in extremis, ora potrebbe lanciare davvero lo juventino che nel frattempo subentrando ha mostrato buonissime cose.

Sembra che sia arrivato il momento esatto per il giocatore convocato a sorpresa per l’Europeo nonostante i 7 mesi di inattività per le note vicende che lo hanno riguardato. Ora non saranno più ammessi errori e il tabellone potrebbe anche favorire la nazionale italiana per arrivare fino e in fondo. Ma servirà anche coraggio nelle scelte per riuscirci. In campo domani si attende anche un altro juventino, ovvero Federico Chiesa.