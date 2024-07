In uscita dalla Juventus, Arthur, centrocampista brasiliano classe 1996 rientrato a Torino dopo la parentesi, tutto sommato buona, in prestito alla Fiorentina, non avrebbe particolare mercato. Come riportato da “La Stampa”, l’unico club ad aver mostrato un certo interesse per il giocatore sarebbe l’Everton, ma, al momento, gli inglesi non sarebbero fatti avanti con la Juve per l’acquisto del cartellino. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

FONTE: TUTTOJUVE.COM