Il centrocampista centrale spagnolo del Napoli Fabian Ruiz potrebbe essere un obiettivo della Juventus? Ne parla Tuttosport.

Fabian obiettivo Juve? La valutazione del Napoli

Mezzala con declinazione convincente anche in versione playmaker o addirittura rifinitore dietro le punte il secondo, grazie a una visione di gioco non scontata bensì dotata di una creatività degna di nota. Dal giugno 2023 non avrà più legami, svincolandosi a parametro zero. Lo spagnolo verrebbe ceduto per 30 milioni più bonus per una decina. Potrebbero registrarsi novità, soprattutto se il reparto dovesse registrare significative novità in uscita.