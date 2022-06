Nicolò Fagioli, tornato alla Juventus dopo un anno di prestito alla Cremonese, rinnoverà a breve con i bianconeri fino al 30 giugno 2026. Il centrocampista bianconero è ancora in bilico per quanto riguarda però la squadra che lo terrà in rosa per la prossima stagione.

Fagioli rinnova con la Juve

E’ indubbio che Allegri stimi tantissimo Fagioli, ma potrebbe esserci un’altra annata in prestito per il classe 2001.

Nonostante la firma sul nuovo accordo, come riportato da Sportmediaset, non è esclusa un’ulteriore stagione in prestito: sul centrocampista c’è l’interesse da parte del Parma.