Flop Rabiot, può andare al Newcastle: le ultime

Flop Rabiot – Adrien Rabiot è un grande punto di domanda, ormai da tre anni. E gli interrogativi su di lui alla Continassa stanno crescendo. E anche Massimiliano Allegri, nonostante lo faccia giocare spesso e volentieri perché il francese è l’unica mezz’ala sinistra vera in rosa, ha più di un dubbio.

E la stoccata pubblica in conferenza è un segnale abbastanza forte. Ma nemmeno dopo quella è arrivata una prestazione sufficiente: altri 79 minuti di nulla, prima di essere sostituito con Juan Cuadrado che la gara l’ha decisa nei restanti 11′.

Flop Rabiot, addio alla Juve più vicino

IN INGHILTERRA – Fattori che portano a una strada: l’addio. Non forzato e non per forza imminente, ma Rabiot non ha un contratto lungo (fino al 2023) e segnali di rinnovo da parte del club bianconero non ce ne sono. Ora la domanda è diversa: meglio dargli il via libera entro giugno o un’uscita a parametro zero?

I 7 milioni di euro netti più bonus del suo ingaggio pesano sul bilancio juventino e se arriverà un’offerta per Rabiot verrà certamente presa in considerazione.

In Inghilterra, scrive Tuttosport, spifferano che a gioco lungo il Newcastle possa trasformare a breve un normale interessamento, manifestato tramite intermediari, in una proposta concreta. Rabiot oggi resta un problema, di applicazione e rendimento, per la Juve.

rabiot-francia

