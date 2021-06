Florenzi alla Juve, ecco il piano ma c’è un diktat

Florenzi alla Juve – Alessandro Florenzi è un giocatore che la Juventus conosce benissimo. Per i tanti anni in cui l’ha affrontato da avversario ma anche per averlo studiato da vicino quando c’era Antonio Conte che aveva fatto un tentativo per portarlo a Torino.

Florenzi alla Juve, ecco cosa può succedere

All’epoca Florenzi voleva rimanere a Roma ma ora le cose sono cambiate: il giocatore tornerà nella capitale dopo il prestito al Psg ma è destinato a partire di nuovo.

La Juve ci sta pensando davvero per la fascia, ma senza follie; considerando anche l’interesse dell’Inter, verrà fatto un tentativo solo se dovesse esserci un’occasione.