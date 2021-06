Frabotta al Genoa – Il Genoa è molto vicino a Gianluca Frabotta della Juventus. La trattativa con i bianconeri è già in fase avanzata.

Frabotta al Genoa, torna Pellegrini alla Juve?

L’esterno dovrebbe trasferirsi in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Qualora effettivamente la trattativa andasse in porto, la Juventus potrebbe tenere in rosa Luca Pellegrini, nell’ultimo anno in prestito proprio al Genoa, come vice Alex Sandro.

luca-pellegrini-juve

fonte: gianlucadimarzio.com