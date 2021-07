Frabotta al Verona, è ufficiale: i dettagli

Frabotta al Verona – Nella giornata di oggi vi abbiamo raccontato tutti i dettagli della cessione di Gianluca Frabotta al Verona.

Mancava solo l’ufficialità, ora è arrivata anche quella: il terzino sinistro classe ’99 si trasferisce in gialloblù in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per un affare complessivo da 5 milioni di euro.

Frabotta al Verona, affare fatto

La Juventus si è riservata un diritto di contro riscatto se in futuro volesse riportarlo in bianconero.

LA SCELTA DELLA JUVE – Per ora, però, i bianconeri hanno deciso di puntare su Luca Pellegrini per il ruolo di vice Alex Sandro: anche lui classe ’99 come Frabotta, nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Genoa.

Quest’anno invece è Frabotta a fare le valigie, dopo un anno in prima squadra – il primo per il terzino – promosso da Pirlo dall’Under 23.

fonte: ilbianconero.com