“Può succedere di tutto”, frase choc di Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha fatto il punto su Matthijs De Ligt in conferenza stampa: «Matthijs ad oggi è un nostro giocatore, si sta allenando bene, ma il mercato è aperto fino al 31 agosto, quindi può succedere di tutto…».

Cosa dice Allegri?

Come racconta il Corriere dello Sport, è chiaro che ormai il tecnico è consapevole che, a breve, non potrà più contare sull’olandese e assicura che la vicenda non influirà sulla preparazione: «Assolutamente no. Se De Ligt dovesse partire, la società saprà come sostituirlo nel modo migliore».