Futuro Bentancur Juve, ecco cosa sta per succedere

Futuro Bentancur Juve – Che ne sarà di Rodrigo Bentancur? Come vi abbiamo raccontato ieri, il centrocampista uruguaiano sarà ancora un giocatore della Juventus e i motivi non portano solo alla volontà bianconera o del calciatore.



Come scrive Tuttosport: “Nella scorsa primavera, sembrava che Juventus e Boca avessero un accordo che liberava i bianconeri dall’obbligo di versare al club di Buenos Aires il 50% dell’eventuale cessione (attraverso il pagamento di due milioni all’anno per altri sette anni). In realtà quell’accordo fu trovato, ma non formalizzato.

Futuro Bentancur Juve, gli aggiornamenti

Quindi vive ancora il vecchio accordo che prevede, appunto, il versamento nelle casse del Boca del 50% di quanto incassato dall’eventuale cessione della Juventus. Questo rende il centrocampista della Juventus fra i più sicuri di rimanere alla Juventus, che di sicuro lo terrà.

Poi, a fine mercato, è possibile che Cherubini voli in Argentina per sistemare la questione, portando un’altra offerta al Boca Juniors”.

fonte: ilbianconero.com