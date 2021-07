Futuro Cristiano Ronaldo, ecco quando deciderà alla Juve

Futuro Cristiano Ronaldo – «Purtroppo non ho la sfera di cristallo e quindi non so cosa potrà accadere in futuro», ha precisato e sottolineato Federico Cherubini mentre spiegava come da Cristiano Ronaldo e da Jorge Mendes non sia arrivato alcun segnale di voler lasciare la Juventus e come la Juventus sia ben felice di contare su CR7 anche per la prossima stagione.

A meno che quei segnali mai arrivati, da parte del fuorclasse portoghese e del suo agente, non arrivino prossimamente. Il che è ancora possibile.

Che Cristiano Ronaldo abbia valutato l’addio alla squadra bianconera è certo e magari lo sta valutando tuttora. Come è certo che Mendes si sia guardato attorno per esaminare eventuali soluzioni alternative da sottoporre al suo più celebre assistito (ma si potrebbe parlare di fratello minore, tanto forte è il legame tra l’agente portoghese e il fuoriclasse di Funchal).

Futuro Cristiano Ronaldo, ecco quando deciderà

Soluzioni che non sono mai state molte, perché l’ingaggio di Ronaldo era già alto al momento della firma con la Juventus, dunque prima del Covid, e adesso è fuori portata per la maggior parte delle società. Come lo sono le ambizioni sportive di CR7.

L’ipotesi Manchester United, attraverso uno scambio con Paul Pogba che avrebbe permesso a entrambi i club di segnare anche una plusvalenza a bilancio, sembra sfumare di giorno in giorno (anche se non lo è ancora del tutto). Escluso da Florentino Perez un ritorno a Madrid, pare rimanere concreta solo la strada che porta al Paris Saint-Germain.

E rimarrà aperta finché Cristiano Ronaldo non si pronuncerà sul proprio futuro. Una scelta attesa in tempi ormai abbastanza brevi: il numero 7 più famoso al mondo sta smaltendo la cocente delusione subita con l’eliminazione agli ottavi dell’Europeo ad opera del Belgio, non facile per uno con la sua ossessiva competitività.

Una delusione che però sta per passare in archivio per lasciare spazio alla razionalità con cui Ronaldo valuterà il proprio futuro assieme a Mendes. Deciderà di restare alla Juventus o si troverà davanti un’offerta che lo convincerà a dire addio a Torino un anno prima della scadenza del contratto? Ci vorrebbe davvero la sfera di cristallo.

fonte: tuttosport.com