Quale futuro per Kean? Idea PSG

Moise Kean è pronto a ripartire per cercare lontano da Torino minutaggio e gloria. Il feeling tra l’attaccante e Allegri non è mai sbocciato, come racconta Tuttosport.

Addio Kean, ma dove?

Se le due parti sono d’accordo sulla cessione, bisogna considerare l’Everton proprietario del cartellino. Nell’accordo è previsto un prestito biennale e l’obbligo di riscatto nell’estate 2023 a 28 milioni più tre di bonus, se verranno raggiunti determinati obiettivi sportivi. Se il club vuole separare la sua strada da quella di Moise deve per forza di cose anticipare il riscatto dell’attaccante.

Non gli dispacerebbe tornare al Psg. Il trasferimento potrebbe interessare alla Juventus nell’ottica dell’operazione Paredes : l’argentino possiede le caratteristiche funzionali al centrocampo che vuole allestire Allegri e sarebbe un affare a basso costo. Ma il nome è stato accostato anche nella trattativa che la Juventus sta conducendo con la Roma per arrivare a Nicolò Zaniolo.