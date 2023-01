Futuro Rabiot, ecco cosa aspetta il francese

Se il lato economico avrà la sua importanza nella decisione finale di Adrien Rabiot e mamma Veronique, non vanno sottovalutati altri aspetti per il suo futuro alla Juventus. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Futuro Rabiot, gli scenari

Se ci limitiamo alla Juve, il francese attende gli sviluppi delle inchieste penali e sportivi in cui è coinvolta la società bianconera. Un’eventuale penalizzazione in campionato o una sentenza pesante in Europa potrebbe spingere il francese all’addio. Ma anche per gli altri possibili approdi, Rabiot vorrebbe alcune sicurezze in più. Per esempio, chi andrà o meno in Champions League tra le grandi d’Inghilterra? Non vorrebbe perdere una stagione ai massimi livelli.