Gabriel Jesus alla Juve, spunta un’insidia per i bianconeri

Gabriel Jesus alla Juve – Cristiano Ronaldo deciderà il proprio futuro dopo l’Europeo. In caso di permanenza di CR7, i dirigenti bianconeri e Massimiliano Allegri completeranno il reparto con Paulo Dybala, Alvaro Morata (il prestito dall’Atletico verrà rinnovato per altri 12 mesi) e probabilmente con un talento Under 23 da far crescere accanto ai big.

Discorso diverso se il fuoriclasse portoghese optasse per la separazione. A quel punto alla Continassa acquisteranno almeno un big, forse due. Le idee sono tante e i contatti perlustrativi sono già cominciati.

Gabriel Jesus alla Juve, ecco cosa può succedere

Il nuovo dg Federico Cherubini sta lavorando su diversi nomi anche perché consapevole dei possibili rischi. Primo fra tutti la concorrenza. Un esempio? Gabriel Jesus è il sogno dei bianconeri. Per il Manchester City il 24enne brasiliano non è intoccabile ed il motivo che ha spinto la Juventus ad approfondire la situazione.

Cherubini non è stato l’unico a informarsi e, stando quanto filtra da fonti inglesi, il traffico è segnalato in crescita. Soprattutto perché i vicecampioni d’Europa vorrebbero sfruttare Gabriel Jesus per arrivare al sogno Harry Kane (Tottenham), che presto sarà diretto da quel Fabio Paratici che per undici anni ha architettato i colpi della Juventus.

gabriel-jesus-gol-city

fonte: tuttosport.com