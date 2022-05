Gabriel Jesus Juve, addio scritto e bianconeri interessati: la situazione

Gabriel Jesus Juve – Calciomercato Juve, la società valuta numerosi profili per quanto riguarda l’attacco. Non solo il sostituto di Dybala con Di Maria in pole position, c’è da rimpinguare anche il reparto dei bomber centrali. Uno dei nomi fatti dai quotidiani è quello di Romelu Lukaku, in rotta con il Chelsea e verso l’addio a Londra.

Difficile il trasferimento del belga, ma dalla Premier c’è anche un’altra pista più percorribile, sponda Manchester: la Juve sta valutando tanti profili, ma quello di Gabriel Jesus è balzato in cima alla lista.

Il motivo? Come racconta il Corriere dello Sport, il brasiliano è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri ed è prossimo a lasciare il Manchester City. Con l’arrivo Haaland, infatti, lo spazio per lui ai Citizens si riduce notevolmente e quindi il giocatore sta valutando tutte le possibili opzioni per il futuro.

Gabriel Jesus Juve, la situazione per l’attacco

I bianconeri sono pronti a sfruttare l’opportunità. La concorrenza però è forte: in campo ci sono Arsenal (che cerca Morata) e Tottenham.

I due club hanno effettuato sondaggi concreti con il City, ma la richiesta del City ha bloccato tutto: 60 milioni di euro. E pensare che il suo contratto è in scadenza nel 2023. Gli Spurs potrebbero tuttavia avvicinarsi, proveranno quantomeno ad affondare il colpo. La Juve monitora, osserva e prova a inserirsi se le cose non dovessero chiudersi internamente, in Inghilterra. Servirà pazienza.