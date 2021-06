Gabriel Jesus Juve, ecco cosa c’è di vero

Gabriel Jesus Juve – La Juve cerca un attaccante, una prima punta che possa far cambiare volto al reparto bianconero, sposandosi bene con Paulo Dybala. Molto, moltissimo in questo senso dipenderà dall’addio di Cristiano Ronaldo, che libererà un posto in attacco e farà respirare il monte ingaggi, ma lascerà anche un pesante vuoto da colmare.

Tanti i nomi sulla lista, a cui si aggiungono idee e indiscrezioni. Nel mirino ci sono Mauro Icardi del Paris Saint-Germain, Arek Milik del Marsiglia più Edin Dzeko della Roma e soprattutto Dusan Vlahovic della Fiorentina. Certo, la Juve apprezza molto anche profili alla Haaland o Harry Kane, ma il grande colpo dovrà essere realizzato a centrocampo e perciò davanti si studia anche qualche occasione. La Juve non ha fretta, ma ragiona e cerca la soluzione migliore.

Gabriel Jesus Juve, le ultime calciomercato Juve

DAL CITY O… – Tanto dipende da CR7, abbiamo detto. Se Cristiano sceglie di andare a Parigi, la soluzione Icardi diventa naturale e logica, ma non scontata. Vlahovic resta il nome più intrigante, anche perché non ha ancora rinnovato con la Fiorentina, ma ha un prezzo già piuttosto elevato. Così per i bianconeri spunta una nuova idea: in queste ultime settimane, scrive la Gazzetta, i dirigenti juventini hanno messo gli occhi anche su altri due candidati di prima fascia: Gabriel Jesus del Manchester City.

E’ lui la prima alternativa a Dusan Vlahovic. Guardiola, dopo l’addio di Aguero, ha messo in preventivo l’ingaggio di Harry Kane dal Tottenham: un colpo di livello e costo elevatissimo, con il quale Gabriel Jesus rischia di restare ai margini del progetto City. E la Juve, proprio in questi giorni, si è messa in lista d’attesa con il giocatore e ovviamente con la società di proprietà dello sceicco Mansour. Un giocatore che piace da tempo e che la situazione potrebbe portare come occasione…

