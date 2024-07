Galeno-Juve, occhio alla clausola

Pochi giorni fa scrivemmo del sì di Galeno e Adeyemi. La Juventus segue Galeno, il brasiliano ha il passaporto portoghese, il che renderebbe più facile l’acquisto da parte della Juventus.

Il sudamericano è legato ai biancoblù da un contratto in scadenza nel giugno del 2028 nel quale è stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Wenderson Galeno, classe 1997, brasiliano di Barra da Corda, dopo una breve parentesi tra le fila del Trindade, nel 2016 si trasferisce al Porto. Inizia a farsi le ossa con la seconda squadra dei portoghesi, per poi essere girato in prestito al Portimonense e al Rio Ave. Nel 2019 sembra concludersi la sua storia con i Dragoes. Viene ceduto al Braga per 3 milioni di euro. In realtà si rivela solo una breve parentesi. Dopo tre anni giocati ad alti livelli collezionando 23 gol e 24 assist in 113 presenze, compie il percorso inverso. Nel gennaio del 2022, viene riacquistato dal Porto per 10 milioni di euro. Qui inizia la sua consacrazione, a suon di ottime prestazioni. Sono ben 33 i gol e 21 gli assist di Galeno in poco più di due anni. Il suo rendimento non passa inosservato in patria, esordendo con la maglia verdeoro nel match con la Spagna del 26 marzo scorso.

Abbattuto il monte ingaggi Juve