Galles Ko, Ramsey torna quello della Juve: ora l’addio

Galles Ko con la Danimarca – Ieri il Galles è tornato pesantemente sulla terra dopo le buone cose mostrate nel girone dell’Italia: ko netto, 4-0 per mano della Danimarca, nel ben poco equilibrato ottavo di finale degli Europei. E una prestazione di Aaron Ramsey in linea con alcune messe in mostra nella Juventus, spesso avulso dal gioco bianconero.

Galles Ko, ora Ramsey saluta la Juve

Come riporta Calciomercato.com, una volta tornato in Italia dopo la fine dell’avventura a Euro 2020, per Ramsey si aprono le vie della cessione: la Juve lo vuole salutare e lui vuole fare altrettanto, ma quell’ingaggio da 7 milioni di euro rende tutto un po’ più complicato.

Ramsey vuole tornare all’Arsenal e sarebbe disposto pure a ridursi lo stipendio, tuttavia i Gunners sono disposti a riaccoglierlo solo a parametro zero. Un discreto impasse. Nel frattempo, sempre dalla Premier League ci sono ala finestra Crystal Palace, West Ham ed Everton. Tutte però meno gradite dal giocatore gallese rispetto all’Arsenal.

fonte: ilbianconero.com