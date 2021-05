Gattuso alla Juve? Lo spogliatoio lo vuole!

Gattuso alla Juve? Il tempo di Rino Gattuso al Napoli è finito, nonostante gli ottimi risultati degli ultimi tempi in casa azzurra.

E ora? Lo riporta Il Mattino, che spiega come il tecnico abbia pensato e sperato a un ripensamento di De Laurentiis in vista della prossima stagione (anche se probabilmente avrebbe detto “no” per orgoglio), ma non è arrivato.

Gattuso alla Juve? L’indiscrezione da Napoli

Non resterà a Napoli e non vede l’ora di mettersi alle spalle questa avventura. Lo aspetta la Fiorentina, ma non solo.

Secondo il quotidiano, c’è anche la Juventus, perché lo spogliatoio bianconero lo vorrebbe a Torino.

fonte: ilbianconero.com