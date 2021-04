Gesto di Dybala – Una mossa. Un indizio. Comunque, un passo in avanti virtuale mentre tutto intorno resta fermo così, come se non ci fosse una scadenza imminente. La mossa di Dybala ha infiammato i social e pure giustamente: il gesto – se di gesto possiamo parlare – è stato indicativo.

L’argentino ha infatti cambiato l’immagine del profilo sul suo account Instagram: non più in primo piano, ma di spalle, in maglia Juventus. Con il rosa della terza maglia e soprattutto con la fascia di capitano.

IL SEGNALE – E questa è stata sempre una prerogativa tra le richieste di Paulo Dybala: non solo un trattamento economico speciale, anche la certezza di poter diventare leader tecnico e totale del club. Ronaldo a parte, s’intende.

Gesto di Dybala, ecco cos’è successo

Né sulla prima, né sulla seconda ha trovato una quadra con la Juventus: la scadenza del contratto recita giugno 2022, oggi non sembra esserci una distanza tale da poter risolvere tutto in fretta e tutto in tempo. Quest’estate, la Juve è quasi obbligata a una cessione, a maggior ragione in un momento di profonde ristrettezze economiche.

SUL RINNOVO – Ad oggi non è stato registrato alcun passo in avanti sul rinnovo, ecco perché confonde e un po’ sorprende il gesto di Dybala. Per qualcuno, quasi ‘disperato’; per altri, una furbata con la quale vuole nuovamente dimostrare l’attaccamento netto e profondo con il mondo Juventus. Del resto, se c’è mai stata certezza in questa trattativa annosa, l’unica ha sempre riguardato la volontà del dieci: in bianconero, fino alla fine. E adesso, fino alla scadenza.

dybala-juve-verona

fonte: ilbianconero.com