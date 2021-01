Gomez alla Juve? La verità sull’idea di mercato

Gomez alla Juve? Papu Gomez a prezzo di saldo. Mica tanto. Il giocatore ha rotto totalmente con allenatore e società, ma l’Atalanta non ha nessuna intenzione di fare sconti e chi lo vuole dovrà pagare tutto il cartellino.

Nei giorni scorsi il nome dell’argentino è stato accostato anche alla Juventus, ma secondo quanto riporta Calciomercato.com i bianconeri non sono interessati al Papu. Paratici è alla ricerca di una quarta punta di peso, un vice Morata da mettere in panchina e chiamare all’occorrenza.

Gomez alla Juve? Ecco cosa sta succedendo

Gomez quindi non rientra nei piani di mercato bianconeri, ai quali piace il giocatore – come tanti altri – ma al momento non è considerato una priorità.

PROGETTO KULU – Non c’è stato nessun contatto con l’Atalanta, nessuna idea di scambio con Bernardeschi o altri giocatori. Anche perché l’idea della Juve in quel ruolo è quella di puntare forte su Dejan Kulusevski, con l’obiettivo di dargli più spazio nella seconda parte di stagione per farlo crescere e maturare.

La Juve è convinta di avere tra le mani un vero e proprio gioiello, lo svedese ha colpi da campione e l’ha dimostrato l’anno scorso a Parma: alti e bassi finora in bianconero, sta pagando il salto in una big ma a San Siro ha mandato i primi segnali di un’esplosione che sembra essere dietro l’angolo. Per questo, la Juve ‘protegge’ il suo acquisto da 45 milioni (compresi bonus) e non ha intenzione di prendere Gomez.

calciomercato-juve

fonte: ilbianconero.com