Gosens alla Juve, nuovo obiettivo di Paratici!

Gosens alla Juve – Obiettivo fissato: Robin Gosens. L’esterno dell’Atalanta è uno degli obiettivi estivi della Juventus: una priorità per Andrea Pirlo, che vuole un titolare al posto di Alex Sandro, in lista di uscita. Servono 25 milioni per il suo addio alla Juve, poi la Juve investirà sul successore.

Il tedesco classe 1994 sembra il prescelto, specialmente dopo una stagione che sa di vera e propria consacrazione, in cui ha già toccato i 10 gol tra campionato e Champions League. Al top in Europa, al top per la Juve, che ha già provato a prenderlo a gennaio e ci riproverà.

Gosens alla Juve, è l’obiettivo per la difesa

IL TENTATIVO – Pagato 2 milioni all’Heracles, ora costa 35-40 milioni e ha il contratto in scadenza nel 2022, con l’Atalanta che ascolterà le offerte per far registrare una ricca plusvalenza. Dopo Kulusevski, Muratore e Romero, la Juve lavora ancora con l’Atalanta: si pensa al prestito con diritto di riscatto e pagamento pluriennale.

Una formula simile a quelle già viste negli scorsi mesi e per abbassare il prezzo è pronta a inserire nella trattativa il cartellino di uno o più giovani. Muoversi in anticipo per battere la concorrenza.

