Gosens nel mirino di Juve e Barça: l’Atalanta ha stabilito il prezzo

Gosens nel mirino di Juve e Barça – Robin Gosens torna a Bergamo dopo l’eliminazione della Germania, non prima delle meritate vacanze. Sull’esterno tedesco ormai da tempo ci sono diversi club, tra cui Juventus e Barcellona: i bianconeri per il momento restano distanti dalle richieste del club orobico, mentre gli azulgrana potrebbero tentare l’assalto già in questa finestra di mercato. La richiesta dei nerazzurri è sempre la stessa: per poter portare via Gosens servono almeno 40 milioni di euro.

fonte: tuttomercatoweb