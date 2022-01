Guimaraes-Juve, il Lione spara alto!

Per il colpo a centrocampo la Juve ha virato su Bruno Guimaraes centrocampista del Lione. Il profilo di Zakaria resta vivo, perché la richiesta dell’OL è di 45-50 milioni di euro e i bianconeri stanno provando a partire da un prestito per poi arrivare vicini a quelle cifre con il riscatto.

Il brasiliano ha 24 anni ed è il classico mediano, che gioca davanti alla difesa: è arrivato all’OL dall’Atletico Paranaense nel mercato invernale di due anni fa per una cifra non indifferente, 20 milioni di euro, ma già adesso ne varrebbe almeno 30. Guimaraes è assolutamente un intoccabile nel centrocampo del Lione, arricchito da un altro suo connazionale come Paquetà. Fin qua ha giocato 18 partite in campionato e 5 in Europa League, senza segnare ma mettendo assieme 6 assist.

Per essere un mediano è stato anche ammonito poche volte: solo 2 cartellini gialli infatti per lui. E sempre per essere un mediano sono interessanti anche gli 1.5 passaggi-chiave forniti a partita, oltre ai 2.3 contrasti.