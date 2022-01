Guimaraes Juve, valutazione shock: gli aggiornamenti

Guimaraes Juve – Occhi su Bruno Guimaraes. Come racconta Goal.com, la Juventus ha infatti messo nel mirino il brasiliano del Lione: l’idea è quella di un prestito con obbligo di riscatto, ma i francesi hanno già alzato la posta, valutando il giocatore addirittura 45 milioni di euro.

Guimaraes Juve, ritorno di fiamma

SONDAGGIO – Finora c’è stato solo un sondaggio del club bianconero, per un accordo che resta assolutamente complicato, sia per la valutazione che il Lione fa del giocatore, sia per la situazione finanziaria dei bianconeri in questa sessione di mercato.

IL PROFILO – Il mediano è un classe 1997 e arriva dalla scuola dell’Athletico Paranaense; ha già debuttato in nazionale (fine 2020) e in questa stagione con Bosz ha alzato decisamente il livello. Discreto fisico – 182 centimetri per 74 chili -, Guimaraes ha piedi buoni e grandi percentuali per passaggi riusciti.

Assomiglia per certi versi ad Arthur, ma alla qualità unisce il dinamismo che il centrocampista bianconero ha dimostrato ben poche volte di avere. La Juve si era interessata a lui nel 2019, salvo poi preferire altri profili…

