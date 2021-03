Hlozek Juve – Calciomercato Juve. E’ ricominciata la corsa. Doppia. Di Adam Hlozek, innanzitutto. Epperò anche per Adam Hlozek. Vale a dire uno dei giovani indubbiamente più forti e promettenti dell’intero panorama calcistico internazionale.

Classe 2002, attaccante (esterno o centrale) dello Slavia Praga e della Under 21 della repubblica Ceca. Ha fisico possente, ma anche buona tecnica e un tiro eccellente. Sa quando è il caso di puntare la porta e quando invece è cosa buona e giusta sfornare assist. Manco a dirlo, i margini di crescita sono esponenziali.

Hlozek Juve, ecco cosa sta succedendo

Sarebbe già in una big del calcio europeo (roba da top-8, magari) se solo non si fosse malamente infortunato proprio sul più bello, quando cioè mezza Europa – e un quarto d’Italia – erano pronte a battagliare per strapparlo allo Slavia Praga, in primis, e alla concorrenza, di conseguenza. Il 26 ottobre del 2020 Hlozek ha infatti rimediato la frattura del metatarso.

Un contrattempo (chiamiamolo così…) che ha fatto saltare al giovane talento ceco come minimo un prestigioso trasferimento, oltre che una ventina di partite con lo Slavia Praga. Più quelle perse con l’Under 21.