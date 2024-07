Huijsen al Bournemouth, oggi le visite mediche

Dean Huijsen è ormai un nuovo giocatore del Bournemouth. Manca ancora l’ufficialità-

Oggi visite per Dean Huijsen con il Bournemouth con i primi indizi sul club rappresentato sul mercato da Tiago Pinto. Operazione da 15 milioni, 4 di bonus e 15 per cento per la Juventus in caso futura vendita.

L’obiettivo della Juventus era liberarsi del ragazzo il prima possibile, a costo anche di sacrificare qualcosina nelle intenzioni iniziali. Il giocatore olandese, che ha scelto tuttavia di difensdere i colori della Spagna, ha aspettato fino all’ultimo chiamate più importanti, tipo il PSG che ha chiesto alla fine soltanto informazioni.