I tifosi si ribellano al suo acquisto. E la Juventus ci ripensa

Il calciomercato Juve prosegue nel vivo ma c’è un nome che sta perdendo prepotentemente quota in queste ore e non si tratta di Teun Koopmeiners, ovvero l’obiettivo più costoso di tutti in assoluto dati i 60 milioni di euro richiesti dall’Atalanta: il nome in questione piuttosto è un altro e la richiesta non si discosta di tanto rispetto a quella della squadra di Gian Piero Gasperini.

Parliamo infatti di 50 milioni di euro nella fattispecie, nonché valore richiesto per un giocatore del Manchester United alla cronaca non solo per le i risultati in campo ma anche per questioni extra-calcistiche. Il nome è noto a tutti: Mason Greenwood. Il 22enne, reduce dall’ottima stagione al Getafe, è stato finora un nome fortemente tenuto in considerazione dalla dirigenza bianconera ma – come riporta il Corriere della Sera – l’idea sta man mano scemando subentrando piuttosto quella di un prestito di Jadon Sancho.

Calciomercato Juve: dietrofront per Greenwood

Perché la Juventus ci sta ripensando? Da una parte appunto i valori richiesti per la cessione a titolo definitivo ma dall’altra anche per la posizione dei tifosi juventini sui social che non è passata inosservata alla società. La storia, triste, ormai è nota: la fidanzata pubblicò il suo corpo tumefatto sui social e denunciò per aggressione il calciatore poi arrestato per stupro e violenza aggravata. Greenwood viene però prima rilasciato su cauzione e poi arrestato nuovamente per violazione dei della libertà vigilata. Il 22enne viene fuori dall’incubo solo per il ritiro della denuncia della ragazza.

Perché prendere un giocatore di questo tipo, per quanto teoricamente talentuoso? E’ questa in sintesi la domanda che si sono posti i tifosi gobbi e che ha portato, alla lunga, tra gli altri motivi, a una riflessione che sta spingendo in particolare Cristiano Giuntoli a fare dietrofront. A oggi è piuttosto sicuro che l’affare non andrà in porto.