I tre esterni che sta valutando la Juventus

La pazienza della Juventus per Angel Di Maria non è infinita e nel frattempo la dirigenza si sta guardando intorno. Girano già nomi di possibili sostituti, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Juventus a caccia di esterni, i nomi

In cima alla lista c’è Domenico Berardi, anche se i contatti con il Sassuolo non sono ancora stati avviati.

L’azzurro è valutato intorno ai 30 milioni e costa meno di Nicolò Zaniolo: con l’agente Claudio Vigorelli il dialogo è già avviato da tempo (ci sono stati contatti anche di recente) ma la Roma per privarsene chiede almeno 40 milioni.

Tra i papabili c’è pure Mykhaylo Mudryk, 21enne dello Shakhtar, esterno ucraino considerato interessante ma che per il momento non è una prima scelta.