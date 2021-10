Icardi alla Juve? Le parole dell’agente Giuffrida

Icardi alla Juve? – A margine dell’Assemblea Straordinaria A.I.A.C.S.-Assoagenti, il noto procuratore Valerio Giuffrida ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, tra cui Daniele Longo per Calciomercato.com.

Icardi alla Juve? Giuffrida ne parla così

ICARDI – “Quest’anno decorreranno i due anni da quando il giocatore è andato all’estero, i club che lo vorranno prenderlo potranno beneficiare del Decreto Crescita; e in un momento storico come questo penso che possa essere utile. Gli attimi prima del trasferimento a Parigi? Sono stati concitati, la chiamata definitiva è arrivata in tarda serata il giorno prima della fine del calciomercato e per questo sono stati momenti emozionanti”.

JUVE E MILAN – “Oggi andrebbe in Milan o Juve? Dovete chiederlo a lui… C’era la Juventus in estate? E’ una domanda a cui non so rispondere… E’ andato in prescrizione anche dal punto di vista della mia memoria”.

icardi-saluta-psg

fonte: ilbianconero.com