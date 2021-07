Icardi alla Juve? Il PSG lo mette in vendita: i dettagli

Icardi alla Juve? Mauro Icardi è sul mercato. Ci è finito dopo appena due stagioni e vorrebbe volentieri tornare in Italia, magari alla Juventus, che lo ha corteggiato e inseguito da anni. Come racconta il Corriere dello Sport, il canale Icardi-Juve torna a riaprirsi, ma l’attaccante stavolta si è mosso in prima persona, nonostante le prime e non certo timide smentite sul suo addio al Paris.

LA STORIA – Paratici lo voleva a tutti i costi, adesso la situazione è sicuramente diversa. E vede il club di Al-Khelaifi comunicare all’entourage di Maurito che è uno dei sacrificabili, con Giuffrida e Wanda Nara-Icardi sono stati ripresi i contatti con quei club individuati per il rilancio del giocatore.

Icardi alla Juve? Il retroscena da Parigi

La Juve resta la prima e unica scelta dopo aver sondato il terreno con tanti, anche la Roma. La risposta bianconera: non dice no, non l’ha mai detto. Ma, come ricorda il Corriere dello Sport, Mauro ha un costo non indifferente.

Se si ragionerà su un prestito o uno scambio, allora si può concludere. Altrimenti è un affare semplicemente impossibile. Staremo a vedere. Anche le mosse di Mbappé, che s’intrecciano al futuro di Ronaldo.

icardi-psg

fonte: Ilbianconero.com