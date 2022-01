Icardi Juve, le condizioni del PSG per cederlo

Icardi Juve – Alvaro Morata libero se… la Juve prenderà un sostituto, di livello. Il club bianconero ha deciso e ha comunicato anche al giocatore la propria posizione, nonostante l’offerta del Barcellona. Vuole un 9 per rimpiazzare lo spagnolo, ma solo in prestito senza obbligo di riscatto, per sei mesi, anche se oneroso. Condizioni che valgono ora e che possono pure cambiare, ma che per ora tengono il punto.

Icardi Juve, le condizioni del PSG

La possibile influenza di Morata e la sua voglia di cambiare aria potranno, forse, farle vacillare, perché tenere un giocatore scontento o “mentalmente perso” non è un buon operare. E così il nome di Mauro Icardi resta vivo come obiettivo e come preferito, ma sul fronte Psg ci sono delle richieste altrettanto chiare.

CONDIZIONI – Il Psg darebbe il via libera per Icardi solo se… dovesse trovare un’alternativa. Ad oggi Maurito è praticamente l’unico attaccante a disposizione di Mauricio Pochettino in alternativa alle stelle là davanti – Messi, Neymar e Mbappé. +

E non solo: il secondo punto, ben più vincolante, è quello rappresentato dal fatto che le condizioni dettate da Leonardo parlano di porte d’uscita aperte per Icardi, a patto che poi non torni indietro. Quindi sì al prestito, ma con obbligo di riscatto o condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. E, infine, si arriva alla valutazione complessiva: ancora non inferiore ai 35-40 milioni, secondo Leonardo. Ostacoli sul percorso.

icardi-psg

fonte: ilbianconero.com