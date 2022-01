Icardi Juve, il piano del PSG per liberarlo a gennaio

Icardi Juve – Non è ancora il classico triangolo (di mercato), ma potrebbe anche diventarlo. Mauro Icardi aspetta la Juventus e Alvaro Morata spera che dall’ex interista arrivi la spinta decisiva per salire sul treno del Barcellona, dove nei piani del neoallenatore Xavi dovrebbe prendere il posto di Memphis Depay.

Il 27enne olandese, trasferitosi al Camp Nou in estate a parametro zero su precisa richiesta dell’ex tecnico blaugrana Ronald Koeman, non è centrale nel progetto della leggenda spagnola e per questo è stato proposto a più squadre negli ultimi giorni.

Icardi Juve, gli aggiornamenti da Parigi

Non soltanto alla Juventus, che ha mostrato freddezza, ma anche al Psg. Depay continua a ribadire di voler restare in Catalogna, ma di qui alla sirena del gong c’è tempo per cambiare idea.

Soprattutto se da Parigi, dove gli argomenti per convincerlo di certo non mancherebbero, decideranno di affondare per lui. Il condizionale è d’obbligo visto che, stando a quanto filtra dagli ambienti del mercato della Ligue 1, il Psg starebbe valutando più di una punta in prestito.

Da Depay a Martial (Manchester United), da Aubameyang (Arsenal) a Alcacer (Villarreal). Attaccanti in uscita dai rispettivi club che di certo non toglierebbero il posto a Mbappé, star assoluta del reparto assieme a Messi.

Più facile che i ragionamenti per i vari Aubameyang, Martial e Depay siano legati al futuro di Icardi, utilizzato da Pochettino come un’alternativa di lusso ai super big. Tradotto: in Francia cresce la convinzione che il Psg si stia muovendo per “liberare” il 28enne argentino e che Icardi abbia intenzione di attendere la Juventus per fare il grande ritorno in Italia.

fonte: tuttosport.com