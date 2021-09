Icardi Juve, Mbappè può servire un assist decisivo

Icardi Juve – Quello di Mauro Icardi è un nome che ciclicamente torna nell’ambiente Juventus. È sempre stato in cima alla lista dei desideri di Paratici, e rimane apprezzato anche da chi ha preso il suo posto. In particolare, ad avere un occhio di riguardo per l’attaccante argentino è Massimiliano Allegri, che lo accoglierebbe più che volentieri a Torino.

L’attaccante del Paris Saint-Germain, infatti, è visto come la soluzione ai problemi di sterilità dell’attacco della Juve; visti i numeri collezionati in Serie A, difficile non crederlo.

Icardi Juve, le ultime da Parigi

Secondo quanto riporta calciomercato.com, la dirigenza bianconera si è messa in contatto con il club parigino e nel corso di tutta la giornata di ieri ha cercato di convincerli ad accettare un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto. Proposta seccamente rifiutata. Difficile, molto difficile che il PSG si smuova da questa posizione.

MBAPPE’ – Il mercato, però, ha dimostrato di avere poco di razionale e quindi tutte le piste rimangono aperte. Oggi, lunedì 30 agosto, dovrebbe scadere il termine ultimo del Real Madrid: il Paris Saint-Germain è chiamato a rispondere all’offerta monstre delle Merengues per Mbappé.

Se, alla fine, il francese dovesse rimanere per l’ultima stagione sotto la Tour Eiffel, è chiaro che ci sarebbe meno spazio per Icardi, che potrebbe spingere per cambiare aria. Un gioco di incastri, di difficile realizzazione. Una cosa, però, appare certa: fino all’ultimo minuto della sessione estiva di calciomercato, la Juventus proverà a portare a Torino Mauro Icardi.

fonte: ilbianconero.com