Icardi Juve, incontro con Wanda Nara e addio Dybala?

Icardi Juve – C’è Paulo Dybala in prima pagina su tutti i giornali. Dagli sportivi ai politici, perché il suo futuro è tra i più chiacchierati e nebulosi. Di certo c’è che la Juve è disposta a farlo partire, cerca soluzioni per monetizzare il più possibile il suo addio.

Si parla di scambi per lo più, perché in questo periodo di difficoltà economiche sembrano la soluzione giusta per trovare la quadra. Ecco quindi che dopo le indiscrezioni di questa mattina, arrivano altre novità sul futuro sul fronte Paris Saint-Germain.

Icardi Juve, ecco cosa sta succedendo

Come si legge su La Stampa, infatti, la Juve si vedrà con Wanda Nara e ha già contattato il Paris Saint-Germain per uno scambio tra Icardi e Dybala. Una novità rispetto agli interessi solo sussurrati e raccontati nelle ultime settimane.

Dybala potrebbe non rinnovare con la Juve, che vuole 50 milioni di euro di plusvalenza. Un nodo c’è: i famosi 15 milioni che verrebbero girati all’Inter per clausola in caso di rientro in Italia dell’argentino.

fonte: ilbianconero.com