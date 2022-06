Spunta l’idea Dzeko per la Juve? La posizione di Allegri

Tra le priorità della Juventus c’è anche quella di riportare a “casa” Alvaro Morata. Altrimenti tra le alternative c’è anche Edin Dzeko. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

Dzeko Juve? C’è stima di Allegri

Sfumato il riscatto da 35 milioni, continuano i discorsi con l’Atletico per individuare una nuova soluzione. Oltre a lui, considerato più attaccante esterno, alla Continassa vorrebbero ingaggiare un vice Vlahovic.

I sondaggi sono stati tanti. Marko Arnautovic del Bologna resta in pole, ma occhio all’effetto domino “in casa Inter”. Con il ritorno di Romelu Lukaku a Milano, potrebbe essere Edin Dzeko a fare le valigie e la stima di Allegri per il bosniaco non è un mistero.

Tra le alternative anche Simeone del Verona, Muriel dell’Atalanta, Raspadori del Sassuolo e i più complicati Gabriel Jesus del Manchester City e Timo Werner del Chelsea.