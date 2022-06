Allegri ha un piano per il ritorno di Pogba

Arriva a parametro zero. L’ingaggio di Paul Pogba resta un colpo sensazionale per la Juve, il centrocampista francese se messo nelle condizioni ideali rimane un top player. Ne parla il Corriere dello sport.

Il piano di Allegri su Paul Pogba

Paul dovrà dimostrare di aver fatto la scelta giusta. In casa Juve tutti sono convinti che meglio di lui, sul mercato, non ci sia nessuno e non solo a queste condizioni economiche. A guidare questo partito c’è Allegri, che attorno a Paul costruirà tutta una nuova Juve.

Lo esalta l’idea di partecipare alla costruzione di un progetto tutto nuovo, quello del post-Ronaldo, del post-Dybala, del post-Chiellini e tutti gli altri. Anche la Juve parte quasi da zero, c’è il francese al centro di tutto. Pure in quel campetto pensato da Allegri con Paul libero di agire a sentimento, protetto da due mezzali di sostanza.