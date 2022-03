Il PSG fa lo sgarro alla Juve: spunta la maxi offerta

Aumenta la tensione in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions tra Juventus e Villarreal, dove i bianconeri proveranno a strappare il pass per l’accesso ai quarti davanti al proprio pubblico.

Ma negli uffici della Continassa intanto, si continua a lavorare per il futuro e uno dei reparti da perfezionare è il centrocampo. La Vecchia Signora ha bisogno di un colpo alla Vlahovic anche in mezzo al campo e i nomi più ricorrenti sono quelli di Milinkovic-Savic e di Paul Pogba.

La concorrenza per entrambi è agguerrita ma in queste ore la pista per arrivare al serbo si sarebbe complicata ulteriormente. Stando a quanto riportato da Fichajes.net infatti, i francesi del Psg sarebbero disposti a versare circa 80 milioni di euro nelle casse della Lazio per aggiudicarsi il cartellino del ‘Sergente’. Una cifra che difficilmente i bianconeri riusciranno ad eguagliare.

