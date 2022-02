Inchiesta plusvalenze Juve, arrivano 2 buone notizie per Agnelli

Inchiesta plusvalenze Juve – Emergono i primi dettagli dell’indagine della Procura Federale, che ha agito su segnalazione della Covisoc, sul caso plusvalenze.

Inchiesta plusvalenze Juve, esclusi due scambi

Come riporta Tuttosport, emerge un dettaglio non indifferente per la Juventus: dalla lunga lista di 42 operazioni «attenzionate» ne sono state escluse alcune, in particolare le due che riguardano gli scambi Danilo-Cancelo con il Manchester City e Pjanic-Arthur con il Barcellona.

Due maxi-operazioni (37 e 65 milioni la prima, che ha una plusvalenza di 28,6 milioni; 60 e 72 la seconda, con una plusvalenza di 41,8 milioni), che non rientreranno nelle future indagini.

E la notizia non è un dettaglio: la dimensione delle plusvalenze, infatti, incide sulla gravità del reato e sulla pena.

pjanic-arthur-scambio-juve-barcellona

fonte: ilbianconero.com