Incontro Elkann-Thiago Motta: ecco l’obiettivo stagionale della Juve

Incontro importante ieri alla Continassa per Thiago Motta. Perché dopo aver incontrato giocatori e rappresentanti vari del centro sportivo, ieri il neo allenatore bianconero si è interfacciato ieri anche John Elkann nonché numero uno di Exor, la holding di famiglia che controlla la Juventus. Con lui anche il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, l’amministratore delegato Maurizio Scanavino e il presidente Gianluca Ferrero.

Quali obiettivi per Thiago Motta alla Juventus

La dirigenza al gran completo, per un segnale di fiducia e vicinanza fortissimo. In questo incontro oltre a scambiare le prime sensazioni si è parlato anche di obiettivi. E da questo punto di vista, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nessuno ha messo fretta al 41enne di San Paolo.

Non gli è stata avanzata la richiesta di vincere lo scudetto al primo anno anche se segnare non costa nulla; tutte le parti in gioco sanno che ci vorrà più tempo e forse pari proprio al triennale che ha firmato ma è stata chiesta al tecnico una svolta totale soprattutto sul piano del gioco. La Vecchia Signora dovrà dunque migliorare i risultati della passata stagione e gettare ora le basi per vincere magari tra un anno.