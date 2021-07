Infortunio Dybala, salta amichevole Juve Cesena

Infortunio Dybala – Primo infortunio per Paulo Dybala: affaticamento muscolare.

Ecco il comunicato: “I bianconeri sono scesi in campo nel pomeriggio al Training Center per continuare la preparazione, in vista del primo impegno in amichevole, sabato contro il Cesena.

Infortunio Dybala, il comunicato Juve

Si è trattato di una seduta essenzialmente atletica e di scarico, per la maggior parte del gruppo, mentre alcuni bianconeri hanno svolto esercitazioni tecniche con la palla.

Domani si torna al doppio appuntamento, mattino e pomeriggio”.

INFORTUNIO DYBALA – “Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo riferiti al termine dell’allenamento di ieri”, si legge sul comunicato della Juventus.



RIENTRO – Di certo c’è che Paulo Dybala, a causa di questo fastidio alla coscia sinistra, sarà costretto a saltare la prima amichevole della Juventus, in programma sabato contro il Cesena. Dopo alcuni giorni di lavoro personalizzato, la Joya dovrebbe tornare in campo e allenarsi con il gruppo a partire da lunedì.

fonte: ilbianconero.com