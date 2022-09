Intervista agente Majer: “Juve? Perchè no? Dico…”

Marco Busiello, agente del centrocampista croato del Rennes Lovro Majer, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Intervista agente Majer

Tra i suoi assistiti c’è anche Lovro Majer, talento croato del Rennes nel mirino della Juventus e di diversi top club.

«Lovro sta crescendo in maniera esponenziale. È diventato un punto fisso anche della Croazia. È un trequartista ideale un po’ per tutti i top club. Anche per la Juventus, perché no? Per il momento, però, non ci sono ancora stati contatti con i bianconeri»

Se ripensa all’ultimo mercato, ha un rimpianto?

«Sì, Majer. C’erano le premesse per trasferirlo in una big, ma il Rennes non ne ha voluto sapere»