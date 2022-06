Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo e da anni habituée dei salotti della Premier, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport

De Ligt via? Intervista Vigorelli

«De Ligt ceduto per 100 milioni sarebbe un affare. Per Koulibaly, visti i 31 anni e il contratto in scadenza nel 2023, 30-40 milioni possono essere una valutazione giusta»