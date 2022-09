Allegri, il mentore: “Gli ho suggerito un acquisto di mercato”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Giovanni Galeone, mentore di Allegri, ha parlato così della situazione attorno alla Juventus.

“Max non ha più i grandi vecchi dello spogliatoio. Se ci fossero stati Buffon, Chiellini e Barzagli non ci sarebbero stati grandi problemi. All’inizio del mercato si vociferava di un possibile arrivo di Koulibaly, Perisic e Alonso. Io mi sono permesso di suggerire a Max Milinkovic-Savic. Poi sono arrivati solo Pogba e Di Maria. Sull’alternativa di Vlahovic avevo fatto il nome di Arnautovic. Obiettivamente poi su alcune scelte di Max sono rimasto perplesso. Ma secondo voi Paredes è più forte di Bentancur? Non so. L’argentino non ti cambia la fisonomia di una squadra”