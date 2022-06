“De Ligt resta? Dipende solo da lui”, rivelazione sul mercato

Giovanni Branchini è un agente che ha lavorato o lavora ancora con Guardiola, Ancelotti, Allegri, Rummenigge, Mourinho, Hoeness, Florentino Perez, Jorge Mendes, Andrea Berta, Gabriel Jesus. E ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport parlando di Juventus e De Ligt.

Intervista Branchini

Juve, Roma, Inter, Lazio, Napoli ripetono da settimane la stessa litania: prima si vende e poi si compra.

«Si devono creare i posti per i nuovi ingressi, e la colpa non è solo della pandemia. Se non si sbloccano alcune situazioni, i nostri club non possono operare».

Risposta secca: De Ligt secondo lei resta alla Juve?

«La decisione è soltanto sua. La Juve è pronta a rinnovargli il contratto secondo parametri convenienti a entrambe le parti, ma anche a cederlo se l’olandese ha intenzione di andar via».