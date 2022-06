“Qualità sopra la media”. Chiellini incorona il suo erede

Los Angeles aspetta Giorgio Chiellini. Il matrimonio è ufficiale fino al termine della stagione 2023. Potrebbe esordire nella sua nuova squadra nel derby losangelino con i Galaxy del prossimo 8 luglio. Al suo posto Federico Gatti, elogiato dallo stesso ex Juventus.

Intervista Chiellini su Gatti

Su Gatti – «Mi ha fatto una buonissima impressione nei pochi giorni in cui siamo stati insieme prima della partita con l’Argentina. Un bravo ragazzo, venuto fuori con passione, ha qualità fisiche e tecniche anche sopra la media per essere un marcatore. Deve lavorare e non bisogna mettergli tanta pressione, ma ha tutto per fare bene con la Juventus e la Nazionale. È un ragazzo di sicuro valore»