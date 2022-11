Cuadrado ha dubbi: “Futuro alla Juve? Vediamo”

Alla vigilia del match contro il PSG, l’esterno della Juventus Juan Cuadrado è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset.

Intervista Cuadrado futuro

Che stagione è la sua fin qui?

“Ho avuto sempre nella mia testa la consapevolezza che ci sarebbero state situazioni difficili, chi vive per l’applauso muore per la critica perché chi ti applaude e chi ti critica sono sempre gli stessi. Con il lavoro e dando sempre il 100% in ogni allenamento e ogni partita tutto può cambiare”.

Sarà la sua ultima stagione alla Juve?

“Ho giocato una vita nella Juventus, la sento parte della mia famiglia, cerco di non pensare al futuro ma solo a fare bene in questo campionato. Poi si vedrà”.